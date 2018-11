Mercato Man Utd: Une nouvelle cible belge pour Mourinho ?

Jeudi dernier, José Mourinho avait pris place dans les tribunes du stade du Roi Baudouin de Bruxelles afin de superviser la rencontre amicale entre la Belgique et l'Islande (2-0). La presse britannique était alors persuadée que le "Special One" était venu observer le défenseur Toby Alderweireld, en fin de contrat avec le Hotspur de Tottenham et annoncé depuis plusieurs mois dans le collimateur des Red Devils.

Mais La Dernière Heure croit finalement savoir que le technicien portugais passé par l'Inter Milan ou Chelsea était également venu dans le but de scruter la performance d'Axel Witsel, titulaire pour l'occasion dans l'entrejeu. L'ancien milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg est incontournable au Borussia Dortmund, un club qu'il a seulement rejoint l'été dernier.