Mercato Man Utd: Sanchez déprime toujours

Les semaines passent et rien ne semble changer pour Alexis Sanchez qui traîne sa peine du côté de Manchester United. Pourtant titularisé plus régulièrement ces derniers temps par José Mourinho, comme ce fut le cas ce mercredi face à la Juventus, le Chilien déprimerait toujours, selon les dernières informations de The Times. D'après le média anglais, Sanchez se sentirait seul, ignoré, et s’ennuierait plus que jamais.

Annoncé un peu partout en Europe (au PSG notamment), l’international de la Roja chilienne ne devrait plus s’éterniser du côté de United.