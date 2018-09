Mercato Man Utd: Il ne veut pas aller au Barça...

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2019 avec Manchester United, Ander Herrera est un milieu de terrain déjà courtisé, qui pourrait être amené à discuter librement avec ses prétendants à compter du 31 décembre prochain en vertu de l'arrêt Bosman, si d'aventure il n'a pas encore rempilé.

Et ces derniers jours, des rumeurs persistantes faisaient état d'un vif intérêt du FC Barcelone pour le joueur de 29 ans. Mais selon ESPN, le natif de Bilbao, formé au Real Saragosse et passé par l'Athletic n'aurait aucune intention de rallier la Catalogne et privilégierait un nouveau contrat en faveur de Red Devils dont il porte les couleurs depuis l'été 2014.