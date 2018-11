Mercato Man U: Rashford veut une augmentation et menace d'aller au Real

Marcus Rashford fait partie des cibles potentielles du Real Madrid. La presse anglaise en a fait les gros titres cette semaine et voilà que l'agent du joyau de Manchester United a décidé de mettre la pression sur le club mancunien. Selon le Mirror, celui-ci, en plus de demander une augmentation, souhaite que son poulain soit plus souvent titulaire. En fin de contrat en juin 2020, le joueur souhaiterait prioritairement rester et le club serait favorable à une prolongation. Il ne leur reste plus qu'à s'entendre.