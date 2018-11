Mercato Man U: De Gea sur le départ, Pickford visé ?

David De Gea serait sur le départ. En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, le portier international espagnol sait pertinemment que le club va lever l'option qu'il possède pour prolonger ce contrat d'un an. Malgré tout, cela ne change pas la donne et De Gea n'a toujours pas prolongé malgré plusieurs propositions des Red Devils. Selon la presse anglaise, son départ serait entendu pour l'été prochain avec la Juventus pour destination. En sens inverse, José Mourinho aurait choisi Jordan Pickford (Everton et sélection) pour le remplacer.