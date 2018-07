Libre de tout engagement depuis une dizaine de jours, José Fonte revient en Europe. Le défenseur central, qui portait les couleurs de la formation chinoise de Dalian Yifang la saison passée, a paraphé ce vendredi un contrat de deux saisons avec le Losc.

Sacré avec le Portugal lors du dernier Euro en France au côté de l'ancien Dogue Eder, le joueur de 34 ans s'apprête à découvrir la Ligue 1 après avoir fréquenté la Liga (Espanyol de Barcelone) et la Premier League (Southampton et West Ham United). "Je suis très fier de rejoindre le Losc, un grand club français. C’est pour moi un nouveau challenge, que j'espère plein de succès. Je connais déjà bien le club, notamment par l’intermédiaire de mon compatriote Edgar Ié qui joue déjà ici, et je suis régulièrement la Ligue 1 que j’estime être un championnat de très bon niveau", explique le nouvel arrivant sur le site officiel du club.