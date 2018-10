Mercato Liverpool: Un international italien espéré

Depuis trois ans, sa cote ne fait que croître et il a réussi un début de saison tonitruant sous les couleurs du SSC Naples, avec notamment 6 buts inscrits en 8 matches de Serie A. Lorenzo Insigne pourrait donc être amené à quitter son pays natal dans les semaines à venir. Car selon les informations de la Rai, le Liverpool FC se fait de plus en plus pressant concernant l'attaquant international italien.

Jürgen Klopp aimerait même pouvoir enrôler le joueur dès le mois de janvier, peut-être un peu plus convaincu par le but victorieux marqué par sa cible au début du mois, contre les Reds lors de la 2e journée de Ligue des champions (1-0).