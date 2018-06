Mercato: Le Real sur Quintero? 

Juan Fernando Quintero serait dans le viseur du Real Madrid selon le quotidien espagnol AS. Si le départ de Mateo Kovacic venait à aboutir, il deviendrait une cible de choix pour les Merengue. Il connaît déjà Julen Lopetegui, le nouvel entraîneur du Real, qui l'avait coaché à Porto en 2014/2015, ce qui pourrait constituer un avantage à sa venue dans la capitale espagnole. Prêté par le FC Porto à River Plate jusqu'en décembre (avec une option d'achat à 4M€), le meneur de jeu colombien a disputé 10 matches depuis le début de l'année, pour un but et une passe décisive.

Pendant les deux premiers matches de la Colombie en Coupe du monde, Quintero a montré beaucoup de maîtrise au milieu de terrain. Il a notamment marqué un but contre le Japon et délivré une superbe passe décisive à Radamel Falcao lors du match contre la Pologne.