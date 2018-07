Mercato Lazio: Le successeur d'Anderson déjà identifié ?

La Lazio de Rome a laissé filer Felipe Anderson à West Ham United contre plus de 50 millions d'euros, bonus compris, mais doit désormais trouver un nouveau profil offensif pour faire oublier l'international brésilien. Et selon Il Tempo, la direction sportive du club de la capitale regarderait du côté de la Russie.

En effet, les Biancocelesti se verraient bien enrôler Alan Dzagoev, titulaire lors du premier match de la Coupe du monde au sein de l'équipe nationale russe avant de se blesser, et de perdre sa place dans le onze de départ du sélectionneur Stanislav Cherchesov. L'intéressé, sous contrat avec le CSKA Moscou, où il a été formé, pourrait enfin quitter son pays natal, lui qui est annoncé un peu partout en Europe depuis de nombreuses années.

Heavily linked to a Premier League move a couple years ago, Russian international attacking midfielder Alan Dzagoev (28), who might leave CSKA Moscow indeed, after 10 years and a half, has been targeted by Lazio, according to Italian paper Il Tempo, as a possible replacement for the departing Felipe Anderson. The player is currently on a deal with CSKA until June 2019, and might be signed over on an about 13 million euros exit fee.