Mercato Juventus: Un taulier de l'Atlético dans le viseur ?

La Juventus Turin a bâti son recrutement estival autour de Cristiano Ronaldo, mais compte vraisemblablement renforcer son effectif au mieux, dans le but de se positionner comme un réel prétendant à la victoire en Ligue des champions. Et selon La Stampa, un défenseur central de niveau international, crédité d'une bonne Coupe du monde avec l'Uruguay, serait pisté.

En effet, les Bianconeri aimeraient convaincre Diego Godin de les rejoindre, ce alors qu'ils ont déjà prolongé les vétérans Andrea Barzagli et Giorgio Chiellini à la fin du mois de juin dernier. Le joueur aurait d'ores et déjà trouvé un accord contractuel avec les champions d'Italie, et sa clause libératoire à l'Atlético de Madrid serait fixée à 20 millions d'euros.