Mercato Juventus: Pjanic convaincu de rester ?

La deuxième saison de Miralem Pjanic à la Juventus Turin a sans doute été la plus aboutie, et des rumeurs insistantes ces dernières semaines faisaient état d'un possible départ du milieu de terrain international bosnien, courtisé par le FC Barcelone.

Néanmoins, outre la signature de Cristiano Ronaldo, les dirigeants de la Vieille Dame auraient dans l'idée de tout faire pour conserver à leur côté l'ancien Messin ou Lyonnais. Ainsi, celui qui est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2021, et toucherait un salaire de 4,7 M€ annuels, aurait dans les mains, selon Mediaset, une prolongation de contrat assortie d'une revalorisation salariale.