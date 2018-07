Mercato Juventus: Monaco toujours sur Marchisio

Monaco n’a pas oublié Claudio Marchisio. Intéressé par le milieu de la Juventus depuis le début du mois de juin, le club de la Principauté serait dans l’attente d’une décision du joueur, qui pourrait partir très rapidement selon Sky Sport Italia. L’arrivée d’Emre Can à Turin a modifié la hiérarchie dans l’entrejeu, et l’Italien ne serait plus vraiment dans les plans de Massimiliano Allegri. Un club émirati souhaiterait aussi le faire signer, mais aucune offre n’a été transmise pour le moment.

Formé chez les Bianconeri, Marchisio a disputé 389 matches depuis 2006 avec la formation turinoise. La saison dernière, il n’a pris part qu’à 20 rencontres toutes compétitions confondues, dont seulement 9 en tant que titulaire.