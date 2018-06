Mercato Inter: Nainggolan, ça brûle

Les derniers détails ont visiblement été réglés: sauf énorme retournement de situation, Radja Nainggolan devrait signer très prochainement à l'Inter Milan. Les dernières discussions entre la Roma et le board nerazzurro ont porté leurs fruits, le Belge, non sélectionné par Roberto Martinez pour la Coupe du monde, sera bien interiste. En échange, la Roma accueillera le jeune Nicola Zaniolo et Davide Santon, ainsi que 24 ou 25 millions d'euros. De quoi financer, sans doute, l'arrivée de Javier Pastore en provenance du PSG. La presse italienne estime à l'unanimité que ces deux affaires devraient se conclure avant la fin de la semaine.