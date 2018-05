Mercato Inter Milan: Un Citizen dans le collimateur...

L'Inter Milan jouera gros, dimanche prochain sur les terres de la Lazio de Rome, lors de la 38e et dernière journée de Serie A. Car en cas de victoire, les Nerazzurri se qualifieront pour la Ligue des champions, et pourront dès lors passer à la vitesse supérieure en matière de recrutement. Si Stefan de Vrij (Lazio) et Kwadwo Asamoah (Juventus) sont déjà attendus, un milieu de terrain de Manchester City serait visé en cas de retour en C1.

En effet, le Corriere dello Sport croit savoir que les Intéristes passeraient à l'action concernant Ilkay Gündogan, international allemande de 27 ans qui évolue en Premier League depuis l'été 2016 après avoir notamment percé au Borussia Dortmund.