La Juventus est à ses pieds. Cristiano Ronaldo ne fait plus mystère de ses envies de quitter le Real Madrid. Le champion d’Europe le sait depuis de longs mois et les propos du Portugais le soir même du dernier titre en Ligue des champions n’avaient pu que confirmer une rupture qui paraît totale. Et on passera sur l’attitude de défi de CR7 à l’égard de Florentino Perez durant les festivités que la presse avait relayé avec délectation.

Forte de cet état de fait, et de la rumeur annonçant le passage de la clause libératoire de un milliard à 120 millions, même si cela a été démenti, poussent la Juventus Turin à entrer en action et à souhaiter frapper fort d’entrée de jeu. Selon Tuttosport, un accord verbal serait d’ores et déjà scellé avec le joueur. Andrea Agnelli aurait en effet entretenu un contact régulier avec le Portugais pour mieux le convaincre de renforcer le projet turinois.

#LaPortada La Juve va en serio a por CR7 pic.twitter.com/BrSmjCMCrG — MARCA (@marca) 2 juillet 2018

L’idée étant de le séduire à travers un contrat de quatre ans combiné à un salaire de plus de 30 millions d’euros. Surtout de lui montrer combien il est désiré et combien la Juve croit en lui, ce qui n’est plus vraiment le cas au sein de la direction madrilène qui a plus cherché à draguer Neymar qu’à contenter Ronaldo.

Ce mardi, Marca, comme Tuttosport la veille, fait sa Une sur ce possible départ vers Turin. Avec pour défi majeur de remporter à nouveau la Ligue des champions mais cette fois avec la Juve pour mieux entrer dans l’histoire du football.