Mercato Cologne: Modeste, le retour

Un an et demi après avoir quitté Cologne pour la Chine et plus précisément le Tianjin Quanjian, moyennant 30 millions d’euros, Anthony Modeste rentre au bercail colonais.

En conflit avec la formation chinoise suscitée, l’attaquant de 30 ans s’est engagé libre en faveur de la formation allemande tombée en Bundesliga II, samedi, et ce jusqu’en 2023.