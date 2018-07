Etincelant avec les Diables rouges lors de la Coupe du monde, le capitaine de la Belgique Eden Hazard est donné partant de Chelsea depuis plusieurs semaines.

Annoncé en Espagne du côté du Real Madrid et du FC Barcelone, le milieu offensif de Chelsea n’a pas encore dévoilé de quoi sera fait son avenir. Cependant, The Times annonce que les Blues auraient dévoilé le prix de vente du joueur: 226,5 millions d’euros ! Plus cher que ce qu’avait payé le PSG pour s’offrir Neymar l’été dernier.