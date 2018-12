L'avenir de Cesc Fabregas ne semble plus s'écrire du côté de Chelsea. Ainsi, le milieu de terrain espagnol, en fin de contrat en juin prochain, aurait l'intention de revenir en Liga, selon le Mundo Deportivo. Mais plus que Barcelone, c'est du côté de Madrid qu'il est attendu. L'Atlético semble en effet disposé à le récupérer gratuitement en fin de saison afin de renforcer son milieu de terrain. Fabregas avait eu des offres de Chine et de l'AC Milan l'été dernier mais il avait refusé.