Mercato : Ça déborde en défense à l'OM

Pour l'heure, tout est calme à l'Olympique de Marseille. La majeure partie de l'effectif a repris l'entraînement depuis le début du mois de juillet, et les renforts se font toujours désirer. Officiellement, seuls Rémy Cabella, Saif-Eddine Khaoui, Doria et Tomas Hubocan sont les nouveaux visages de l'effectif 2018-2019, eux qui sont revenus de leurs prêts respectifs à Saint-Etienne, Troyes, Malatyaspor et Trabzonspor. Or, parmi ces retours, on compte deux défenseurs centraux, alors que Duje Caleta-Car, jeune Croate au talent prometteur, est attendu sur le Vieux Port dans les heures à venir.

Avec ce nouveau renfort, Rudi Garcia aurait donc pas moins de six défenseurs centraux à sa disposition, sans compter Luiz Gustavo, qui a souvent dépanné en charnière sur la fin du précédent exercice, ni Boubacar Kamara, formé à jouer dans l'axe de l'arrière-garde mais régulièrement utilisé par le coach phocéen à la récupération. Et sans oublier Grégory Sertic...

Doria et Hubocan sur le départ

La direction sportive olympienne va donc devoir s'atteler à dégraisser au plus vite dans ce domaine, et on imagine aisément que Doria et Hubocan ne sont que de passage en ce début d'été. Aymen Abdennour, trop lourd et trop lent la saison passée et souvent critiqué en ce sens, s'est mis en scène sur les réseaux sociaux pour prouver à tous ses détracteurs qu'il était cette fois bien affûté et prêt à venir bousculer la hiérarchie en place.

Or, ça tombe plutôt bien puisque les vacances d'Adil Rami, tout juste sacré champion du monde avec les Bleus, ne font que commencer, alors que Rolando, qui a rempilé jusqu'en 2019, est lui absent pour plusieurs mois afin de se remettre d'une rupture totale d'un tendon d'Achille. A l'heure de débuter l'exercice 2018-2019, les candidats seront finalement assez peu nombreux, ce même si Duje Caleta-Car s'engage bel et bien. Mais outre Doria et Hubocan, qui d'autre pourrait quitter l'OM hormis Grégory Sertic ? Abdennour est prêté, Rolando est blessé, Rami est un taulier, Kamara un jeune talent prometteur, et Luiz Gustavo trop précieux. Avec le Croate, les places resteront très chères dans le onze de Rudi Garcia...