Mercato Barça: Rivaldo milite pour Salah

Quel joueur le FC Barcelone doit-il recruter cet été ? Antoine Griezmann ? Non, pour Rivaldo, il s'agit de Mohamed Salah, l'étincelant attaquant de Liverpool. "C'est un grand joueur. Il change le cours des matches", estime l'ancienne légende du club catalan, Ballon d'Or 1999, interrogé par le Daily Mail.

Rivaldo est persuadé que Salah est capable d'atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. "Si ce n'est pas déjà le cas, c’est qu'il est tout près, juge le Brésilien. Mais il doit continuer à faire ce que Messi et Ronaldo font depuis 10 ans. Il aura plus de mal parce que la Premier League est un championnat plus difficile que la Liga."

D'où l'intérêt de signer au FC Barcelone...