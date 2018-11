Mercato Barça: Malcom répond aux rumeurs

Buteur mardi soir contre l’Inter Milan en Ligue des champions, Malcom retrouve un peu le sourire du côté du FC Barcelone. Un club qu’il a rejoint cet été et qu’il ne compte pas quitter à court terme, malgré l’intérêt supposé de clubs anglais comme Arsenal et Chelsea.

"Ce sont de fausses informations et ça ne va pas briser ma confiance, a confié le milieu offensif brésilien à Goal. Marquer un but pour le Barça juste après ces rumeurs était important pour ma confiance et je suis sûr que je peux faire encore plus aider le club."