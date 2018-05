Mercato Atlético: Une première recrue officialisée

Le marché des transferts n'est pas encore ouvert, mais l'Atlético Madrid tient déjà sa première recrue estivale.

Après le retour de Diego Costa l'hiver dernier, les Colchoneros renforcent leur entrejeu avec un jeune joueur de 21 ans. Il s'agit de Rodrigo Hernandez Cascante, alias Rodri, en provenance de Villarreal, qui a signé un contrat pour les cinq prochaines saisons.

Le milieu de terrain n'est pas inconnu du côté de Madrid puisqu'il a été formé à l'académie de l'Atlético avant de terminer son apprentissage et de passer professionnel à Villarreal. Jeune joueur talentueux, il a été sélectionné à plusieurs reprises avec les U19 et U21 espagnols. Cette saison, il est le joueur de Liga à avoir récupéré le plus de ballons (320).