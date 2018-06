Mercato Atletico: Griezmann annoncera son choix à 21h15

Le suspense sur l'avenir d'Antoine Griezmann va bientôt prendre fin.

L'international français va en effet annoncé son choix de rester à l'Atletico Madrid ou de rejoindre le FC Barcelone dans une vidéo enregistrée et diffusée ce jeudi soir à 21h15.

L'attaquant tricolore et ses coéquipiers se rendent actuellement à Kazan, où ils disputeront samedi à 12h leur premier match de la Coupe du monde face à l'Australie.

"Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan... Pero la verdad es la que voy a decir ahora". #LaDecisión de @antogriezmann, hoy a las 21.15h SÓLO en @cero. pic.twitter.com/lZOb47itC6