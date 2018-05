Mercato AS Rome: Nainggolan en Premier League, l’argument qui tue  

Radja Nainggolan va disputer la demi-finale retour de Ligue des champions avec l’AS Rome face à Liverpool (2-5 à l’aller). Une opportunité de se montrer pour l’international belge annoncé (comme souvent) sur le départ en fin de saison. "Il y a eu beaucoup de choses écrites ces 10 dernières années mais je suis encore et je laisse parler", explique-t-il pour le Times.

Quant à un départ en Premier League, il répond: "J’aime le football anglais et regarder les matches mais j’ai quasiment 30 ans. Et si je dois tout recommencer ? C’est difficile. Et je déteste la pluie… On a été deux jours à Liverpool et il n’a pas arrêté de pleuvoir une seconde. Et il a aussi fait froid." Un argument qui compte manifestement beaucoup à ses yeux et un bon point pour Rome.