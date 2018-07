Mercato Arsenal: Welbeck et Ospina poussés dehors ?

Arsenal a déjà beaucoup recruté cet été, pour environ 80 millions d'euros (Bernd Leno, Matteo Guendouzi, Stephan Lichtsteiner, Sokratis Papastathopoulos et Lucas Torreira), et Unai Emery semble désormais désireux d'alléger quelque peu son effectif.

Ainsi, selon les tabloïds britanniques, deux joueurs sont placés sur la liste des transferts et seraient bien inspirés de changer d'air au plus vite. David Ospina est de trop suite à la signature du gardien de but du Bayer Leverkusen, désormais en concurrence avec Petr Cech, alors que Danny Welbeck, trop peu utile, arrivera par ailleurs en fin de contrat au 30 juin 2019.