Mercato Arsenal: Ramsey intéresse un club italien 

La Lazio se renseignerait sur le milieu star d’Arsenal Aaron Ramsey, selon le Corriere dello sport. Avec le probable départ de Sergej Milinkovic-Savic, le club va devoir se renforcer dans l’entrejeu, et le Gallois aurait toutes les qualités requises par les dirigeants romains. Il pourrait être associé à Lucas Leiva, arrivé de Liverpool l’été dernier.

Et au vu du prix auquel Milinkovic-Savic devrait être cédé (entre 80 et 150M€), la Lazio aura de quoi lui proposer un salaire comparable à ce qu’il perçoit en Angleterre, c’est-à-dire environ 3M€ par an.

Cette saison, Aaron Ramsey a disputé 24 matches en Premier league, inscrit 7 buts et délivré 10 passes décisives.