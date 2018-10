Mercato Arsenal: Ramsey bientôt chez un rival ?

Libre de tout engagement au 1er juillet prochain, Aaron Ramsey figure parmi les joueurs les plus courtisés d'Europe actuellement. Car le milieu de terrain international gallois d'Arsenal ne semble pas décidé à rempiler chez des Gunners qui ont néanmoins retrouvé des couleurs depuis la prise de pouvoir d'Unai Emery en remplacement d'Arsène Wenger. Et de leur côté, les Londoniens ne seraient pas décidés à vendre l'intéressé au cours du mercato hivernal à venir, même pour récupérer quelques liquidités.

Alors en Premier League, les cadors se manifestent. Et selon les dernières informations du Manchester Evening News, l'intérêt de José Mourinho et de Manchester United pour Ramsey se confirme, mais le Chelsea de Maurizio Sarri serait bel et bien présent dans la bataille.