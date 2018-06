Mercato Arsenal: Leno a signé

C'est désormais officiel, Bernd Leno gardera le but d'Arsenal la saison prochaine.

Le gardien international allemand, qui n'a pas été sélectionné par Joachim Löw pour la Coupe du monde, a en effet rejoint les Gunners ce mardi soir, indique son ancien club, le Bayer Leverkusen.

Selon la presse anglaise, le transfert du portier de 26 ans dépasse les 20 millions d'euros. Son arrivée pousse vers la sortie Petr Cech ou David Ospina.

TRANSFER NEWS@Bernd_Leno is joining @Arsenal, effective immediately.



Thanks for all of your hard work and dedication, Bernd! We wish you all the best in this next phase of your career! ⚫️❤️ pic.twitter.com/8QGL6LBv0e