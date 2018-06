Mercato Arsenal: Emery veut retravailler avec Nzonzi

Avec le départ d'Arsène Wenger, qui était en place depuis plus de 20 ans, et l'arrivée d'Unai Emery, Arsenal devrait voir son effectif modifié durant la période estivale des transferts.

L'entraîneur espagnol aurait déjà plusieurs cibles, dont une française: Steven Nzonzi. Selon le Daily Express, le milieu sévillan séduirait l'ex-entraîneur du PSG par sa puissance et sa capacité à peser devant la défense. L'entraîneur et le joueur se sont connus à Séville en 2015-2016, et ont remporté la Ligue Europa ensemble.

Actuellement en Russie avec l'équipe de France pour la Coupe du monde, Steven Nzonzi a déjà passé plusieurs saisons en Angleterre, à Blackburn puis à Stoke, avant d'être transféré à Séville en 2015.