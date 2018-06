Mercato Ajax: De Jong fait le forcing pour rejoindre le Barça 

Frenkie De Jong a désormais un plan tout tracé. A 21 ans, cette jeune pépite de l'Ajax Amsterdam souhaite répondre favorablement aux avances du Barça. Le milieu de terrain l'a fait savoir à son club et entend bien faire en sorte que le club néerlandais trouve un accord avec son homologue blaugrana. Une pression nécessaire pour aider un Barça qui agit souvent de la sorte même si cela ne fonctionne pas toujours (on l'a vu avec Verratti et le PSG). Selon le Mundo Deportivo, un accord pourrait être trouvé autour de 25 millions d'euros.