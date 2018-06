Mercato Ajax: Benfica aussi sur Ziyech

Pisté par plusieurs clubs européens (Rome, Liverpool, Dortmund), Hakim Ziyech devrait quitter l'Ajax Amsterdam cet été. Selon le quotidien portugais Correio Da Manha, Benfica s'intéresserait également au joueur de 25 ans.

Si sa clause est fixée à 20M€, le club serait prêt à négocier. Mais, au vu de la grosse saison de l'international marocain (9 buts, 17 passes décisives en 34 matches), il devrait être difficile pour le club portugais de l'attirer, lui qui dispose de moins d'atouts et moins de moyens que ses concurrents.

Pour le moment, Benfica attend de voir si la signature des milieux Gelson Martins et Bruno Fernandes est possible. Les deux joueurs ont résilié leur contrat avec le Sporting il y a quelques jours, et sont à la recherche d'un club.