Mercato AC Milan: Les dirigeants fixent le prix de Donnarumma

C’est un des feuilletons qui fait le plus parler en Europe depuis maintenant un an. Donné partant l’été dernier, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter l’AC Milan à l'occasion de ce mercato estival.

Courtisé par Chelsea, Liverpool ou encore le Paris Saint-Germain, le talentueux gardien du Milan dispose de plusieurs options pour poursuivre sa carrière. Cependant, le prix demandé par les Rossoneri pourrait refroidir plusieurs écuries qui souhaiteraient l’accueillir.

En effet, en difficulté avec le fair-play financier et l’UEFA, les Italiens ont besoin de vendre et les 70 millions réclamés pour Donnarumma vont dans ce sens. Pas sûr que les grands d’Europe mettent ce prix pour un gardien qui n’a pas encore fait ses preuves au plus haut niveau continental.