Manchester United a l'intention de recruter un défenseur central lors du mercato hivernal. Une option qui nécessite cependant que le club vende préalablement des joueurs. Selon The Telegraph, deux joueurs auront l'opportunité de quitter le navire en janvier: Marcos Rojo et Eric Bailly. Un autre départ est également à envisager, celui d'Alexis Sanchez qui n'a pas réussi à s'imposer et qui possède un très gros salaire. Le Chilien souhaite relever un nouveau défi.

Du côté des arrivées, Manchester United aimerait attirer Toby Alderweireld (Tottenham) ou Milan Skriniar (Inter Milan).