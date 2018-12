Brahim Diaz, jeune perle espagnole de Manchester City, ne veut pas prolonger son contrat et le Real Madrid est à l'affût. Pep Guardiola, l'entraîneur de City, considère que son équipe ne peut pas faire plus: "On veut qu'il prolonge 4 ou 5 ans et on fera le nécessaire pour qu'il reste, a-t-il déclaré pour Marca. Mais c'est entre ses mains... S'il ne veut pas rester, il partira. On l'a protégé, comme Sancho ou Foden. C'est à lui de décider. On ne peut pas mettre plus de pression".