Tout à son soulagement après la décision de l’UEFA de ne pas sanctionner l’Olympique de Marseille au sujet du Fair-play financier, si ce n’est pas une amende symbolique de 100 000 euros, le club phocéen pourrait rapidement enregistrer une autre bonne nouvelle. A en croire certains médias italiens, Mario Balotelli serait en effet tout proche de s’engager avec le club phocéen, seuls quelques détails restant à régler.

Et l’arrivée du «grand attaquant» tant désiré depuis l’été dernier pourrait donner le coup d’envoi d’un mercato ambitieux. Epargné par l’UEFA malgré ses manquements au Fair-play financier, le club phocéen devrait en effet se montrer une nouvelle fois très actif sur le marché des transferts. Ce dont a d’ailleurs convenu son président après l’annonce de la décision de l’instance européenne. "On a une marge de manœuvre importante sur le marché des transferts. Si on a ce niveau significatif de pertes, c’est parce que l’on a prévu d’investir dans des acquisitions de joueurs, comme on l’a fait la saison passée. On a budgété des achats importants et on va être actifs. L’UEFA a compris que l’on était dans une dynamique positive", a ainsi affirmé Jacques Henri Eyraud à L’Equipe.

"On a budgété des achats importants et on va être actifs" Jacques-Henri Eyraud

Le dirigeant phocéen n’a d’ailleurs pas manqué de se féliciter de la décision de l’UEFA, plutôt magnanime dans ces décisions puisque le PSG a également été épargné. "On est très satisfaits. Sur le fond, nos interlocuteurs ont regardé beaucoup le passé mais ont pris en compte le changement d’actionnaire qui joue beaucoup dans l’appréciation que l’on peut avoir de nos décisions, a-t-il expliqué. Il a fallu reconstituer une équipe, un staff, relancer le projet. Ils l’ont bien compris. Pour le futur, on a pu travailler avec eux sur la trajectoire financière qu’ils ont jugée réaliste pour revenir au plus haut niveau, il y a eu un bon dialogue." Un dialogue qui devrait continuer puisque l'Olympique de Marseille reste sous surveillance.

A en croire Sky Sports, l'Olympique de Marseille serait ainsi parmi les nombreux courtisans de Mario Götze, absent de la liste des 23 Allemands pour la Coupe du monde mais également courtisé par Arsenal, Everton et West Ham.