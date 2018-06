Le fond et la forme ! Saint-Etienne a eu tout bon pour le cas Mathieu Debuchy qui a prolongé pour les trois prochaines saisons comme l’indique le club sur Twitter après un premier tweet du meilleur effet qui imite le « Se queda » de Piqué à propos de Neymar. Le latéral droit, arrivé en janvier dernier, faisait partie des priorités de recrutement de l’ASSE. Une bonne pioche pour les deux parties car l’ancien Gunner avait également besoin de se relancer. Ce qu’il a fait au point d’intégrer la liste des réservistes de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Et cela a évidemment compté au moment du verdict final.

"Jouer à domicile dans une telle ambiance avec les bons résultats que nous avons obtenus ces derniers mois ont conforté mon choix de prolonger à l'ASSE"

"J'ai vraiment apprécié ces quatre mois passés à Saint-Étienne. Jouer à domicile dans une telle ambiance avec les bons résultats que nous avons obtenus ces derniers mois ont conforté mon choix de prolonger à l'ASSE", a-t-il reconnu. Un Debuchy qui a par ailleurs précisé que la présence de Jean-Louis Gasset avait également été déterminante dans son choix de refuser les autres offres (notamment une venue de Turquie) pour mieux prolonger l’aventure stéphanoise.

C’est évidemment une récompense pour la direction. "Garder Mathieu Debuchy était une priorité. (…) Cet accord confirme notre volonté de bâtir l’équipe la plus compétitive possible", se félicite Frédéric Paquet, le directeur général. Une solide pierre à un édifice qui attend néanmoins d’autres renforts d’ici la fin du mercato.