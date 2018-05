Auteur d'une saison palpitante mais sans récompense à l'arrivée (4e place en Ligue 1 et finale de la Ligue Europa), l'Olympique de Marseille espère faire encore mieux la saison prochaine. Pour atteindre cet objectif, le directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta s'active sur le marché des transferts pour trouver les joueurs susceptibles de renforcer l'effectif phocéen. Et l'Espagnol de 56 ans vise haut.

La preuve, selon le Daily Mirror ce dimanche, l'OM suivrait la piste menant à Yaya Touré. Le milieu de terrain ivoirien est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Manchester City, où il laissera une trace indélébile (316 matches joués et 79 buts inscrits en huit saisons). S'il est âgé de 35 ans, l'ancien joueur de l'AS Monaco (saison 2006-2007) et du Barça serait, par son expérience, sa technique et son aura, un plus indéniable pour la formation de Rudi Garcia.

Le club marseillais serait également intéressé par le profil d'un autre milieu de terrain évoluant en Angleterre. Il s'agit de Marouane Fellaini, lui aussi en fin de contrat avec Manchester United. Mais les dirigeants phocéens devront se montrer particulièrement persuasifs, car l'international belge ne manque pas de propositions, en Premier League, mais aussi en Serie A, avec l'AC Milan.