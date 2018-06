Lille s'est tiré il y a quelques jours d'un bien mauvais pas... Depuis la fin de l'année 2017, le club était en effet interdit de recrutement par la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) à cause de ses comptes dans le rouge, mais le gendarme financier du football français a fini par lever cette sanction à la suite des garanties apportées par Gérard Lopez. Celui-ci a présenté des engagements apparemment suffisants pour que seule la masse salariale soit désormais encadrée. Et la promesse de vendre pour 80 M€ de joueurs aurait été faite, alors qu'une somme identique aurait été mise en provision sur un compte en banque transverse.

Une somme a priori empruntée à un pourvoyeur mystérieux, alors que les Dogues seraient déjà endettés pour 150 M€ à 200 M€... Mais en 2018-2019, la troupe de Christophe Galtier sera bien en Ligue 1, puisque la menace de rétrogradation administrative a été écartée. Et voilà que l'ancien club de Michel Seydoux retrouve de l'ambition ! Ainsi, selon les informations de France Football, un attaquant de renom figure dans le collimateur de Luis Campos, le conseiller sportif du président en charge du recrutement. L'ancien Monégasque aimerait pouvoir attirer un certain Fernando Torres du côté du stade Pierre-Mauroy. Le vétéran de 34 ans sera libre de tout contrat au 1er juillet et est annoncé avec insistance au Japon, voire en Chine ou en MLS.

Mais "El Niño" pourrait aussi s'offrir un dernier challenge en Europe. Reste à savoir quels arguments le Losc aura à lui présenter. Sportifs ? Pas de Coupe d'Europe à l'horizon, au sortir d'une saison très tumultueuse... Financiers ? Difficile de proposer des émoluments attractifs avec une masse salariale encadrée, surtout lorsqu'il faut rivaliser avec des investisseurs asiatiques. A défaut, le Français Loïc Rémy aurait aussi été approché. Une cible a priori plus accessible, l'ancien Lensois étant encore sous contrat jusqu'en 2019 avec Las Palmas.



Les adieux de Torres avec l'Atlético :