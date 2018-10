Le FC Barcelone a plutôt bien digéré le départ de Neymar à l'été 2017. Pour preuve, le club catalan est parvenu à conserver son titre de champion d'Espagne, même si l'aventure en Ligue des champions s'est terminée plus tôt que prévu. Philippe Coutinho prend lui de plus en plus d'importance sur le pré, là où Ousmane Dembélé est lui aussi un talent très prometteur, malgré des difficultés à se montrer régulier dans la performance. Des recrues défensives sont arrivées, et un milieu de terrain de qualité est attendu pour l'été 2019.

Mais les moyens du club catalan ne sont pas pas inépuisables, alors la vigilance est de mise. Pourtant, selon OK Diario, un attaquant axial devrait par ailleurs débarquer au terme de l'exercice en cours. Pour financer ce deal, un départ de Luis Suarez est sérieusement envisagé. L'attaquant international uruguayen a perdu en efficacité ces deux dernières saisons, même si sa pugnacité, sa technique, son jeu de passe et sa capacité à évoluer dos au but en font un élément incontournable du système Valverde. Mais l'ancien joueur du Liverpool FC soufflera 32 bougies au début de l'année 2019, alors pour espérer monnayer encore le talent du "Cannibale", la direction du club serait très tentée de le laisser partir l'été prochain.

D'autant qu'en parallèle, son successeur a déjà été identifié. Il s'agirait de Roberto Firmino, qui rend presque cinq ans à l'actuel Blaugrana. Surtout, même s'il n'est pas aussi "tueur" dans la surface que l'Uruguayen, l'international brésilien sait tout faire sur le front de l'attaque. Point de pivot, passeur, très habile techniquement, efficace dans le domaine aérien, excellent finisseur... Les qualités du Red de Liverpool sont désormais connues de tous en Europe. La stratégie des Blaugranas est donc simple: vendre Luis Suarez pour afin de dégager les fonds nécessaires à l'arrivée de Roberto Firmino.