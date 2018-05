Kluivert, furieux contre l'Ajax, ne prolongera pas

Justin Kluivert n'a pas du tout aimé l'attitude sa direction... L'attaquant de l'Ajax a commencé à se faire un prénom cette saison avec 11 buts et 5 passes. De quoi donner des envies de le faire prolonger lui qui est sous contrat jusqu'en 2019. Sauf que Justin Kluivert n'a pas l'intention de prolonger, fâché qu'il est depuis que l'Ajax a essayé de le vendre à Tottenham sans même l'en avoir avisé en amont. Des Spurs qui auraient une option contre 20 millions d'euros.

"Je ne prolongerai pas avec l'Ajax pour son absence de morale et de confiance après avoir essayé de me vendre sans que je le sache. Le club veut me prolonger pour pouvoir demander plus d'argent pour moi. Pour eux, c'est pas une question de football mais d'argent", a-t-il argumenté pour le quotidien néerlandais Volkskrant.