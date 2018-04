Klopp a ses spaghetti, Di Francesco son hamburger...

Eusebio Di Francesco, le coach de la Roma, s'imagine bien entraîner en Angleterre. Mais pas pour le moment, et pour cause: "Jurgen Klopp a dit qu'il savait seulement dire 'spaghetti' en italien. Moi, je connais seulement 'hamburger' en anglais (rires). On est dans le même bateau." A l'heure d'affronter Liverpool en demi-finales de Ligue des champions, le sujet est de circonstance.

"Tout d'abord, nous sommes des professionnels. J'insiste: je suis concentré sur la Roma. Mais en football, il ne faut jamais dire jamais. Ce serait magnifique, non seulement de jouer dans un stade anglais, mais aussi de coacher là-bas. Mais ce n'est pas ma priorité." Di Francesco n'entraîne l'AS Rome que depuis cette saison, après s'être révélé à Sassuolo durant les cinq années précédentes (2012-2017).

Ancien international italien (12 sélections avec la Nazionale entre 1998 et 2000, un but), cet ex-milieu de terrain a succédé à Luciano Spalletti, qui avait lui-même pris la suite de Rudi Garcia à l'été 2016. La Roma avait choisi Di Francesco en tant qu'ancien du club, notamment, puisqu'il avait évolué à l'AS Rome de 1997 à 2001, année du dernier titre de la Louve en Serie A.