Le potentiel retour à la Juventus de Paul Pogba, cible de nombreuses critiques et en conflit ouvert avec José Mourinho à Manchester United, a beaucoup fait parler ces derniers mois. Et ce même si, selon le directeur sportif du club turinois, ce come-back ne serait pas d’actualité.

"On l’aime beaucoup. On ne lui veut que du bien parce qu’on est proches de lui, mais ce n’est plus un joueur de la Juve. On est liés, mais on n’y a jamais pensé et on ne va pas y penser", confiait ainsi récemment Fabio Paratici à Sky Sports.

Ancien coéquipier du milieu de terrain français dans le Piémont, entre 2012 et 2016, Giorgio Chiellini, interrogé par La Stampa, avoue lui qu’il "aimerait beaucoup" que le champion du monde revienne: "Il est spécial. Mère Nature lui a offert le talent, comme LeBron James ou Usain Bolt. Il doit juste devenir un plus grand leader sur le terrain, et il en a les capacités. Mais il n’a que 25 ans et il a trop de responsabilités."

Devenu le joueur le plus cher du monde lors de son transfert chez les Red Devils pour 105 millions d’euros, Pogba, depuis dépassé par Neymar (222 millions), Kylian Mbappé (180 millions) et Philippe Coutinho (120 millions), appréciera sans doute le compliment de son ex-partenaire. Comme ceux de ces joueurs majeurs du Barça, eux aussi désireux d’accueillir l'ancien Havrais, qui aura l’embarras du choix s’il se décide à partir.