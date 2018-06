Guardiola offre ses joueurs à Bielsa

"Bielsa est le meilleur entraîneur du monde." Pep Guardiola a plusieurs fois répété son admiration envers Marcelo Bielsa. L’actuel entraîneur de Manchester City, qui a tout gagné avec le Barça, avant de s’adjuger le titre de champion d’Angleterre la saison dernière, pourrait bien donner un gros coup de main à celui qui vient de débarquer à Leeds. Selon The Sun, Manchester City serait en passe de prêter plusieurs joueurs à Leeds.

C’est notamment le cas d’Angus Gunn, le gardien de l’équipe des U21 anglais et pépite du centre de formation de City. Leeds a besoin d’un gardien titulaire et ce prêt serait en bonne voie selon le quotidien qui cite également Tosin Adarabioyo (défenseur), Brahim Diaz (milieu offensif) ou encore Lukas Nmecha (attaquant). Cela ferait un joueur par ligne !

"Je n’ai pas encore croisé un seul ancien joueur qui a évolué sous les ordres de Bielsa qui n’ait pas parlé en bien de lui. Ils le remercient pour son influence sur leur carrière", confie Guardiola qui justifie déjà un éventuel choix de confier plusieurs de ses jeunes pousses à l’entraîneur argentin. L’exigence de Bielsa et son style de jeu plaisent évidemment beaucoup au technicien de City et ce serait un moyen pour lui de lui rendre la pareille après les nombreux conseils reçus par le passé et qui l’ont aidé à devenir l’entraîneur à succès qu’il est devenu.