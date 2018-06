Filippo Inzaghi nouvel entraîneur de Bologne

Bologne tient son nouvel entraîneur. Après le départ de Roberto Donadoni, qui avait placé le club à une peu flatteuse 15ème place en Serie A, les Rossoblu ont recruté Filippo Inzaghi.

L’ancien numéro 9 de l’AC Milan débarque sur le banc de Bologne après des expériences sur les bancs du club milanais et du Venise FC. Il est le second de la fratrie Inzaghi à prendre en main une équipe de Serie A après Simone Inzaghi, aux manettes de la Lazio.

La nouvelle a aussitôt été annoncée sur le site du FC Bologne. Inzaghi a signé un contrat de quatre ans.

Welcome to the new boss Filippo #Inzaghi! #WeAreOne pic.twitter.com/pXhGRRlDXf