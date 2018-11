Bordeaux-Ricardo: "Si on prend un bon Brésilien et qu'on le vend au bout d'un an..."

Arrivé à Bordeaux en tant que directeur sportif, Ricardo a pris le temps de l'analyse. S'il mise beaucoup sur le centre de formation et sur les jeunes joueurs qu'il espère pouvoir intégrer en équipe première dans les deux prochaines saisons, il sait que le club devra recruter. Mais pas n'importe comment. Il faut "recruter sur le long terme. Certainement que les Américains vont le comprendre. Si on fait venir un bon Brésilien, Portugais ou Tchèque et qu'on le vend au bout d'un an, il y aura un profit financier mais pas sportif. Aujourd'hui, on a besoin de profits sportifs", explique Ricardo dans L'Equipe.