Samuel Umtiti n'a pas signé de prolongation de contrat avec le FC Barcelone mais cela devrait tout de même finir par se faire. Les négociations entre l'agent du joueur et les dirigeants du Barça ont repris, annonce le Mundo Deportivo. Et les négociateurs du Barça seraient d'ores et déjà plus optimistes qu'il y a quelques jours. Dans le camp du Tricolore, la sérénité est de mise. Il souhaite un salaire supérieur à ce qui lui est proposé et tient de gros arguments entre les mains puisqu'avec une clause de 60 millions d'euros, le Barça sait qu'il ne pourra pas jouer avec le feu trop longtemps.