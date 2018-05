Le PSG, champion récidiviste !

Vingt-six matches au bout d'une saison haletante et éreintante, pour que finalement la marge soit faite à la différence de buts particulière... Jeudi soir, le Paris Saint-Germain a mis la main sur sa cinquième couronne nationale, la quatrième de rang, en se faisant respecter à domicile contre Chambéry (30-26). Les tenants du titre savaient qu'un succès face aux Savoyards leur permettrait de prendre un ascendant irrémédiable sur Montpellier, qui a de son côté dominé Dunkerque sans trop sourciller (33-25), et n'ont pas raté l'occasion d'offrir une sortie royale à l'immense Daniel Narcisse. Celui qui disputait là le dernier match de son incroyable carrière a même pris soin de signer le dernier but parisien du match. Comme un symbole...

Une semaine après la déception enregistrée sur la scène européenne, les Rouge et Bleu retrouvent donc le sourire, emportant un troisième trophée national, signe d'une saison loin d'être ratée. Néanmoins, celle-ci gardera un petit goût amer, la faute à ce Final Four de Ligue des champions qui a vu le MHB rafler le titre tant convoité. De quoi, dans les rangs héraultais, gommer quelque peu la frustration née de matches où les arbitres auront, à leur goût, en D1, fait un peu trop pencher la balance en faveur des lauréats du jour. Le gardien de but Vincent Gérard ne s'était pas privé pour s'en émouvoir la semaine passée, suite au revers finalement décisif concédé contre Saint-Raphaël (26-25).

Car Paris avait su dans le même temps profiter de cet écart du portier international et de son équipe pour reprendre l'ascendant, et ne surtout pas le lâcher ce jeudi soir. Le PSG va donc fêter ses héros, mais ne sera pas le seul club de Lidl StarLigue à s'enorgueillir de sa belle saison. Les Varois de Saint-Raphaël, finalistes malheureux de la Coupe EHF, réussissent in extremis à retrouver la coupe d'Europe en 2018-2019, grâce au nul (29-29) contre les Aixois de Jérôme Fernandez, qui eux goûteront à cette épreuve pour la première fois de leur histoire au détriment de l'US Dunkerque. Bien loin de ces considérations, le PSG songe lui déjà au prochain exercice, avec un nouveau coach, l'Espagnol Raul Gonzalez, mais sans Daniel Narcisse...