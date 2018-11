Saint-Raphaël prend Dunkerque à son propre jeu

Meilleure défense du championnat avant ce match à Saint-Raphaël, en clôture de la 10e journée de Starligue, Dunkerque a volé en éclats dans le Var, s’inclinant 28-18 jeudi soir. Emmenés par l’éternel Raphaël Caucheteux (4 buts), les locaux menaient déjà 15-11 à la pause et ont terminé le travail en seconde période.

Toujours sixièmes, ils se rapprochent ainsi du Top 5 et repoussent leurs adversaires, septièmes, à trois longueurs au classement. Et ce succès de la nouvelle meilleure attaque de l’élite s’est surtout dessiné en défense, avec, notamment, un Mihai Popescu en grande forme (16 arrêts à 50%).

"On savait qu’il fallait qu’on réponde présent et surtout qu’on engrange des points pour ne pas laisser les équipes du haut s’échapper. Il nous fallait un match référence à domicile. Et ce soir, c’est clairement en défense qu’on a bâti notre victoire", appréciait ensuite Adrien Dipanda au micro de beIN SPORTS.

Et alors que se profilent, lors des deux prochaines journées, des matches contre Nantes et Montpellier, l’arrière droit est confiant: "On a l’objectif d’être européens. Il faut être dans les cinq premiers, et aller chercher des points quelle que soit l’équipe en face. Et on sait qu’on est capable de battre n’importe qui." Il n’y a plus qu’à…