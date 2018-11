Sur le fil, l'Angleterre se qualifie

Le finaliste de la Coupe du monde ne sera pas présent pour la phase finale de la Ligue des nations. Les chances de voir la Croatie se qualifier apparaissaient certes bien minces il y a trois jours. Balayés en Espagne (6-0) puis accrochés à domicile face à l'Angleterre (0-0) pour leurs deux premières sorties, les partenaires de Luka Modric avaient besoin de deux exploits cette semaine. Il n'y en a eu qu'un seul, jeudi contre la Roja (3-2).

Privés d'Ivan Rakitic, blessé face aux Espagnols, les joueurs de Zlatko Dalic ont longtemps semblé inoffensifs à Wembley dimanche, notamment lors d'une première période dominée par les Three Lions. Lovre Kalinic a alors multiplié les parades dans son but, face à Raheem Sterling (12e), Harry Kane (16e) ou encore Ben Chilwell (25e), et ce sont les Croates qui ont ouvert le score un peu à la surprise générale à l'heure de jeu. Plein de sang froid dans la surface, Andrej Kramaric a trompé Jordan Pickford d'une frappe puissante et contrée (0-1, 57e).

L'Espagne à la trappe, la Croatie reléguée

Le deuxième exploit consécutif qui tendait les bras aux vice-champions du monde n'a finalement pas vu le jour. Tout proche de la qualification, la Croatie est repartie battue de Londres avec une relégation en Ligue B en prime. La raison ? Le réveil anglais au moment, entre autres, des entrées de Jesse Lingard et de Jadon Sancho à l'approche du dernier quart d'heure (73e). Le premier cité a d'abord égalisé à bout portant, reprenant un tir de Kane qui filait vers le but (1-1, 78e). L'attaquant des Spurs a ensuite délivré le public anglais en taclant efficacement un centre tendu de Chilwell (2-1, 85e).

Le but de Kane, le 20e en 35 sélections, vaut très cher puisqu'il élimine également l'Espagne, laquelle aurait été qualifiée en cas de match nul. Dans ce groupe à suspense, c'est donc la formation de Gareth Southgate qui disputera le Final Four en juin, au même titre que le Portugal. La Belgique et la Suisse d'un côté, les Pays-Bas et la France (sans jouer) de l'autre se disputent dimanche et lundi soir les deux derniers tickets.