Mitroglou buteur avec la Grèce

Après une victoire en Estonie (0-1) et une défaite en Hongrie (2-1) le mois dernier, la Grèce a pris sa revanche contre les Hongrois vendredi lors de son troisième match en Ligue des nations (1-0).

Et c’est le Marseillais Konstantinos Mitroglou qui a inscrit, de la tête, l’unique but de la rencontre à la 65e minute de jeu. Le classement de ce Groupe 2 de la Ligue C est toujours dominé par la Finlande, qui l’a emporté 1-0 en Estonie, avec trois points d’avance sur les Grecs.

Dans la Ligue B, l’Autriche, dans un Groupe 3 où la Bosnie occupe la tête, a remporté sa première victoire et infligé son deuxième revers à l’Irlande du Nord (1-0), sur une réalisation de Marko Arnautovic (71e).